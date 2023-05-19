Буданов про завершення війни з Росією: на перемозі це все не зупиниться

Україна матиме багато роботи після перемоги у війні з Росією. Зокрема, вона стосуватиметься реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю журналісту Дмитру Комарову.

"На перемозі все це не зупиниться. На нас чекає досить складний етап. Він, можна сказати, буде багаторічним. (Етап - ред.) фактичної реінтеграції наших територій. Тому що зараз, вибачте, ми отримаємо плюс три мільйони населення, яке 9 років жило під російською пропагандою. Це люди із зовсім іншим сприйняттям світу", - зазначив начальник ГУР.

За словами Буданова, день перемоги буде, але потім у країні розпочнеться складна робота. Україні необхідно буде сильно видозмінити економіку та переглянути бачення нових союзів та альянсів.

"Це не стосуватиметься лише нас, це буде світове питання. Тому роботи буде ще досить багато", - додав Буданов.

Прогнози про завершення війни

Варто зауважити, що, згідно з прогнозом Буданова, війна завершиться до смерті російського диктатора Володимира Путіна, який, за словами начальника ГУР, серйозно хворий.

Тим часом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляв про можливу фіналізацію війни Росії проти України влітку 2023 року.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявляв, що він вірить у перемогу над Росією до початку президентських виборів у країні. Вони відбудуться 5 листопада 2024 року.

Більш детально з прогнозами про завершення війни Росії проти України можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.