Буданов о завершении войны с Россией: на победе это все не остановится

У Украины будет много работы после победы в войне с Россией. В частности, она будет касаться реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

"На победе все это не остановится. Нам предстоит довольно сложный этап. Он, можно сказать, будет многолетним. (Этап - ред.) фактической реинтеграции наших территорий. Потому что сейчас, извините, мы получим плюс три миллиона населения, 9 лет жившего под российской пропагандой. Это люди с совсем другим восприятием мира", - отметил начальник ГУР.

По словам Буданова, день победы будет, но потом в стране начнется сложная работа. Украине необходимо будет сильно видоизменить экономику и пересмотреть видение новых союзов и альянсов.

"Это не будет касаться только нас, это будет мировой вопрос. Поэтому работы будет еще достаточно много", - добавил Буданов.

Прогнозы о завершении войны

Стоит заметить, что согласно прогнозу Буданова, война завершится до смерти российского диктатора Владимира Путина, который, по словам начальника ГУР, серьезно болен.

Тем временем советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявлял о возможной финализация войны России против Украины летом 2023 года.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что он верит в победу над Россией до начала президентских выборов в стране. Они пройдут 5 ноября 2024 года.

Более детально с прогнозами о завершении войны России против Украины можете ознакомиться в материале РБК-Украина.