Буданов заплатить штраф за російську мову під час сутичок у Борщагівці, - мовна омбудсманка

Керівник Офісу президента Кирило Буданов сплатить штраф за використання російської мови під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці.
Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської.
Івановська прокоментувала резонанс навколо подій у Петропавлівській Борщагівці, зокрема використання російської мови очільником Офісу президента. Вона закликала не загострювати суспільну дискусію, а дочекатися результатів передбачених законом процедур.
За її словами, державний контроль у цій справі триває. З учасником інциденту вже провели комунікацію, яка, як наголосила посадовиця, відбулася без зайвого розголосу та в межах правового поля.
Також Івановська заявила, що Буданов визнав факт порушення без спроб виправдати його чи уникнути відповідальності. Тепер керівник ОП зобов'язаний сплатити штраф у визначені терміни.
Окремо мовна омбудсманка звернула увагу на реакцію суспільства. Вона наголосила, що закон про державну мову має виконувати свою функцію, а не ставати приводом для розколу чи хвиль цькування в соцмережах.
"Кожен із нас у стресових, побутових чи екстремальних обставинах може схибити, але зрілість суспільства вимірюється здатністю визнавати це і нести відповідальність", - наголосила вона.
На її переконання, в цій історії інцидент має бути вичерпаний у правовий спосіб - через фіксацію порушення та виконання передбачених законом вимог, а не публічне засудження в соцмережах.
Нагадаємо, 2 листопада Петропавлівська Борщагівка під Києвом опинилася в центрі гучного конфлікту біля військової частини Національної гвардії.
Того дня до будівлі почали сходитися люди, які заявляли, що в підвалах будівлі нібито катують військовослужбовців, що самовільно залишили частину. Обурення присутніх швидко переросло у протистояння з бійками та штовханиною, яке тривало до пізнього вечора.
Суд вже відправив під варту кількох учасників подій. Зокрема, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрали Валентині Молодій, яку вважають однією з основних учасниць заворушень, а також Тетяні Кірєєвій, яку підозрюють у перешкоджанні діяльності Збройних сил та організації сутичок.
Під вартою опинився і Віктор Єн, який 2 листопада прибув до військового об'єкта разом із Молодою. За версією слідства, він був водієм автомобіля швидкої допомоги. Суд призначив йому два місяці тримання під вартою без права внесення застави.
Тим часом правоохоронці продовжують встановлювати всіх причетних до заворушень. Поліція спільно із СБУ вже ідентифікувала 130 осіб, які можуть бути пов'язані з подіями в Петропавлівській Борщагівці.