Буданов заплатить штраф за російську мову під час сутичок у Борщагівці, - мовна омбудсманка

Івановська прокоментувала резонанс навколо подій у Петропавлівській Борщагівці, зокрема використання російської мови очільником Офісу президента. Вона закликала не загострювати суспільну дискусію, а дочекатися результатів передбачених законом процедур.

За її словами, державний контроль у цій справі триває. З учасником інциденту вже провели комунікацію, яка, як наголосила посадовиця, відбулася без зайвого розголосу та в межах правового поля.

Також Івановська заявила, що Буданов визнав факт порушення без спроб виправдати його чи уникнути відповідальності. Тепер керівник ОП зобов'язаний сплатити штраф у визначені терміни.

Окремо мовна омбудсманка звернула увагу на реакцію суспільства. Вона наголосила, що закон про державну мову має виконувати свою функцію, а не ставати приводом для розколу чи хвиль цькування в соцмережах.

"Кожен із нас у стресових, побутових чи екстремальних обставинах може схибити, але зрілість суспільства вимірюється здатністю визнавати це і нести відповідальність", - наголосила вона.

На її переконання, в цій історії інцидент має бути вичерпаний у правовий спосіб - через фіксацію порушення та виконання передбачених законом вимог, а не публічне засудження в соцмережах.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада Петропавлівська Борщагівка під Києвом опинилася в центрі гучного конфлікту біля військової частини Національної гвардії.

Того дня до будівлі почали сходитися люди, які заявляли, що в підвалах будівлі нібито катують військовослужбовців, що самовільно залишили частину. Обурення присутніх швидко переросло у протистояння з бійками та штовханиною, яке тривало до пізнього вечора.

Суд вже відправив під варту кількох учасників подій. Зокрема, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою обрали Валентині Молодій, яку вважають однією з основних учасниць заворушень, а також Тетяні Кірєєвій, яку підозрюють у перешкоджанні діяльності Збройних сил та організації сутичок.

Під вартою опинився і Віктор Єн, який 2 листопада прибув до військового об'єкта разом із Молодою. За версією слідства, він був водієм автомобіля швидкої допомоги. Суд призначив йому два місяці тримання під вартою без права внесення застави.