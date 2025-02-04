UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Буданов заперечив, що війська КНДР відійшли з лінії фронту у Курській області

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Близько восьми тисяч північнокорейських військових все ще воюють на лінії фронту в Курській області РФ. Однак останнім часом у скороченому складі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі The War Zone.

За його словами, війська КНДР все ще ведуть бої на лінії фронту у Курській області, хоча останніми днями їх активність зменшилася через значні втрати.

Буданов зазначив, що повідомлення в ЗМІ про те, що північнокорейські війська не були помічені на передовій тижнями, є "помилковими".

"Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів", - пояснив керівник ГУР.

Війська КНДР у Курській області

Нагадаємо, нещодавно видання The New York Times повідомляло, що солдатів КНДР вивели з лінії фронту у Курській області через великі втрати на полі бою.

Як розповів речник ССО України Олександр Кіндратенко у коментарі РБК-Україна, Росія відвела північнокорейців із кількох напрямків.

За даними Центру протидії дезінформації протягом останніх тижнів військові КНДР не беруть участі у штурмах у Курській області. Наразі невідомо, чи планує ворог їх повертати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРКурська областьКирило БудановГУРВійна в Україні