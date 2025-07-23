Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу

"Українська історія навчила нас - нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети - відстояти нашу країну", - заявив він.

На переконання Буданова, Україну врятують сильні військо та інституції.

"Ми повинні проявити мудрість і відповідальність", - підсумував він.

Думка Кирила Вереса

Командир 20 полку БПЛА "К-2" Кирило Верес також прокоментували події навколо ухваленого закону щодо антикорупційних органів НАБУ та САП.

"Я переконаний, що історія має нас чомусь вчити. Як мінімум - це тому, що під час такої великої війни, під час боротьби за існування держави, точно немає місця для російської агентури в будь-яких органах. Немає місця також і для політичних ігор та спекуляцій на фоні всього, що зараз відбувається навколо антикорупційних органів", - наголосив Кирило Верес.