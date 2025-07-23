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Буданов закликав вирішувати внутрішні суперечності шляхом відкритого діалогу

Фото: глава ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов відреагував на ситуацію навколо НАБУ і САП. Він закликав суспільство не допустити внутрішніх суперечностей, які вигідні, перш за все, ворогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Українська історія навчила нас - нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети - відстояти нашу країну", - заявив він.

На переконання Буданова, Україну врятують сильні військо та інституції.

"Ми повинні проявити мудрість і відповідальність", - підсумував він.

Думка Кирила Вереса

Командир 20 полку БПЛА "К-2" Кирило Верес також прокоментували події навколо ухваленого закону щодо антикорупційних органів НАБУ та САП.

"Я переконаний, що історія має нас чомусь вчити. Як мінімум - це тому, що під час такої великої війни, під час боротьби за існування держави, точно немає місця для російської агентури в будь-яких органах. Немає місця також і для політичних ігор та спекуляцій на фоні всього, що зараз відбувається навколо антикорупційних органів", - наголосив Кирило Верес.

Що цьому передувало

Як відомо, вчора Верховна Рада ухвалила закон, який надає окремі
повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи Національного
антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури (САП).

Після підписання президентом України Володимиром Зеленським та публікації у "Голосі України" закон набув чинності.

Напередодні ухвалення закону працівниками СБУ, ДБР та ОГП провели
операцію з нейтралізації російського впливу на НАБУ.

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