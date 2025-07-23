Буданов призвал решать внутренние противоречия путем открытого диалога

"Украинская история научила нас - нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия. У нас одна общая беда, один враг. Поэтому решать внутренние противоречия следует путем открытого диалога для достижения единой общей цели - отстоять нашу страну", - заявил он.

По убеждению Буданова, Украину спасут сильные войско и институты.

"Мы должны проявить мудрость и ответственность", - подытожил он.

Мнение Кирилла Вереса

Командир 20 полка БПЛА "К-2" Кирилл Верес также прокомментировали события вокруг принятого закона об антикоррупционных органах НАБУ и САП.

"Я убежден, что история должна нас чему-то учить. Как минимум - это тому, что во время такой большой войны, во время борьбы за существование государства, точно нет места для российской агентуры в любых органах. Нет места также и для политических игр и спекуляций на фоне всего, что сейчас происходит вокруг антикоррупционных органов", - подчеркнул Кирилл Верес.