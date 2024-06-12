UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буданов висловився про сили безпілотників в ЗСУ: жоден дрон не виграє війну

Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що створення Сил безпілотних систем в Україні є правильим. Але це лише підтримкою для військових.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів в інтерв'ю в ефірі телемарафону.

Що передувало

У лютому цього року президент Володимир Зеленський доручив створити нову військову структуру в Україні. Мова про Сили безпілотних систем. У Міноборони розповіли, для чого потрібен новий рід військ.

А вже 10 червня було призначено командувача Сил безпілотних систем ЗСУ. Ним став полковник Вадим Сухаревський.

Реакція Буданова

На думку голови ГУР, використання безпілотників на війні є правильним, але жоден дрон не виграє війну.

"Я вже багато разів казав. Це все підтримка. Це точно правильний шлях, але це підтримка. Жоден дрон не виграє війну.На жаль, нічого не змінилося від епохи 2-3 тисяч років. До поки солдат з прапором не зайде на територію, нічого не буде", - заявив Буданов.

Що відомо про Вадима Сухаревського - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУРВійна в УкраїніКирило Буданов