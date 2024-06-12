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Буданов высказался о силах беспилотников в ВСУ: ни один дрон не выиграет войну

Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что создание Сил беспилотных систем в Украине является правильным. Но это только поддержка для военных.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал в интервью в эфире телемарафона.

Что предшествовало

В феврале этого года президент Зеленский поручил создать новую военную структуру в Украине. Речь о силах беспилотных систем. В Минобороны рассказали, для чего нужен новый род войск.

А уже 10 июня был назначен командующий Сил беспилотных систем ВСУ. Им стал полковник Вадим Сухаревский.

Реакция Буданова

По мнению главы ГУР, использование беспилотников на войне правильно, но ни один дрон не выигрывает войну.

"Я уже много раз говорил. Это все поддержка. Это точно правильный путь, но это поддержка. Ни один дрон не выиграет войну. К сожалению, ничего не изменилось от эпохи 2-3 тысяч лет. До тех пор, пока солдат с флагом не зайдет на территорию, ничего не будет", - заявил Буданов.

Что известно о Вадиме Сухаревском – читайте в материале РБК-Украина.

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ГУРВойна в УкраинеКирилл Буданов