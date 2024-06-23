Буданов висловився щодо можливості повернення Трампа до влади в США

Хоча зараз кандидат в президенти США Дональд Трамп погрожує припинити допомогу Україні у разі повернення до влади, він вже неодноразово змінював свою позицію.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Philadelphia Inquirer .

"Я спокійно ставлюся до можливості приходу Трампа до влади... Якщо проаналізувати його публічні виступи, то він кілька разів змінював свою позицію. І сила вашої системи полягає в тому, що вона не дозволяє одній людині приймати рішення в односторонньому порядку", - сказав Буданов в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

За словами керівника ГУР, американські вибори дуже непередбачувані, але він вірить, що США та Україна разом досягнуть перемоги у війні з Росією.