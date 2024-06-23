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Буданов висловився щодо можливості повернення Трампа до влади в США

Київ, Неділя 23 червня 2024 21:22
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Буданов висловився щодо можливості повернення Трампа до влади в США Фото: Кирило Буданов, керівник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Хоча зараз кандидат в президенти США Дональд Трамп погрожує припинити допомогу Україні у разі повернення до влади, він вже неодноразово змінював свою позицію.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Philadelphia Inquirer.

"Я спокійно ставлюся до можливості приходу Трампа до влади... Якщо проаналізувати його публічні виступи, то він кілька разів змінював свою позицію. І сила вашої системи полягає в тому, що вона не дозволяє одній людині приймати рішення в односторонньому порядку", - сказав Буданов в інтерв'ю The Philadelphia Inquirer.

За словами керівника ГУР, американські вибори дуже непередбачувані, але він вірить, що США та Україна разом досягнуть перемоги у війні з Росією.

"І тут я наголошую, разом! На цьому я хотів би закінчити", - резюмував він.

Нагадаємо, у листопаді цього року в США відбудуться вибори президента. Дональд Трамп, який вже обіймав президентську посаду, вирішив балотуватися знову. Чинний президент США Джо Байден також хоче переобратися на ще один термін.

Всередині червня Трамп, виступаючи на передвиборчому заході у Детройті, заявив, що припинить американську допомогу Україні у разі перемоги на виборах. І за його словами, зробити це він планує ще до інавгурації.

Детальніше про шанси Байдена та Трампа виграти президентські вибори у США - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Дональд Трамп Кирило Буданов
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