Буданов высказался о возможности возвращения Трампа к власти в США

Хотя сейчас кандидат в президенты США Дональд Трамп пригрозил прекратить помощь Украине в случае возвращения к власти, он уже неоднократно менял свою позицию.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Philadelphia Inquirer .

"Я спокойно отношусь к возможности прихода Трампа к власти... Если проанализировать его публичные выступления, он несколько раз менял свою позицию. И сила вашей системы заключается в том, что она не позволяет одному человеку принимать решения в одностороннем порядке", - сказал Буданов в интервью The Philadelphia Inquirer.

По словам руководителя ГУР, американские выборы очень непредсказуемы, но он верит, что США и Украина вместе добьются победы в войне с Россией.