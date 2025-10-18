UA

Буданов: Україна має створити гранд-стратегію та бути готовою до відсічі у будь-який момент

Фото: Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Основним компонентом безпеки України в майбутньому мають стати перехід від ресурсно-сировинної моделі до економіки з високою доданою вартістю.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Буданов вважає, що основою безпеки України у майбутньому повинні стати відмова від ресурсно-сировинної моделі на користь економіки з високою доданою вартістю, розвиток сучасного високотехнологічного оборонно-промислового комплексу та формування чіткої гранд-стратегії держави

"Гранд-стратегія України необхідна, аби ми нарешті визначили своє місце і роль у новому світі та впевнено рухались до цієї мети", - наголосив керівник ГУР.

Буданов також підкреслив, що українське суспільство має усвідомити: у найближчі роки "безхмарно не буде".

"Це не означає, що ми будемо воювати постійно, але маємо бути готовими до відсічі, зокрема збройної, у будь-який момент", - зазначив він.

Нагадаємо, нещодавно очільник української розвідки Кирило Буданов наголосив, що Росія б давно програла війну в Україні, якби Кремль не підтримували союзники.

