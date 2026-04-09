Жодних випадковостей: Буданов пояснив, за яким планом діє Трамп

Трамп і його план

На думку Буданова, поведінка американського президента не є хаотичною - за нею стоїть конкретний документ.

"Його дії максимально послідовні. За півроку до його каденції для нього був розроблений програмний документ - у ньому, як зараз пам'ятаю, 838 сторінок. І все, що він робить, було чітко описано, прораховано й пояснено - для чого і навіщо", - сказав Буданов.

За його словами, Трамп чітко йде за планом.

Очільник розвідки також висловився щодо підсумків війни. За його словами, проміжного сценарію немає.

"Буде тільки або перемога, або поразка. Не існує середнього варіанту", - заявив він.

Студенти також запитали, чи могла Україна скористатися ситуацією на Близькому Сході. Щодо військово-технічної сфери, то Буданов відповів стримано.

"Стосовно військово-технічного співробітництва - це шлях, яким можна піти, а можна й не піти", - сказав він.