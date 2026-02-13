Буданов у списку? Україна визначилася, хто їде в Женеву на перемовини з Мединським

"17-18 лютого у Женеві має відбутись наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією. Українська делегація вже розпочала підготовку до цієї зустрічі", - заявив Умєров.

За його словами, президент України визначив попередній склад переговорної групи.

"Разом зі мною до складу делегації увійдуть: Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький", - додав секретар РНБО.

Він також підкреслив, що переговорна команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу.

"Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи", - підсумував Умєров.

Варто зазначити, що Україна їде на зустріч з РФ тим же складом переговорної групи, що й брала участь на попередній зустрічі в Абу-Дабі.

РФ же ухвалила рішення про зміну складу своєї делегації. На цей раз замість голови ГРУ Ігоря Костюкова її знову очолить помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський, який вже раніше очолював делегації росіян на переговорах з Україною.

Що означає призначення Мединського

Призначення Володимира Мединського головою російської делегації вказує на те, що Кремль знижує рівень переговорів.

Росія відправляє людину, яка не обіймає високих державних посад і не має повноважень ухвалювати реальні рішення.

Мединський - це помічник Путіна та один із головних авторів сучасної російської пропаганди. Його роль - не домовлятися, а транслювати ідеологічні установки Кремля.

Він уже очолював переговорну групу й тоді єдиним реальним результатом його участі був обмін полоненими. В усіх інших питаннях переговори зайшли в глухий кут.

Мединський здобув славу псевдоісторика. Під час попередніх раундів переговорів замість обговорення політичних чи безпекових питань він міг годинами читати розлогі лекції про "Рюриковичів", "спільне коріння" та "Київську Русь".