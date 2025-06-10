Буданов розповів, про що Шойгу домовлявся в КНДР

Буданов повідомив, що в Курській області перебуває близько 11 тисяч північнокорейських військових. При цьому секретар Ради національної безпеки Російської Федерації Сергій Шойгу їздив до Північної Кореї.

"І там він, зокрема, домовився про початок роботи так званих трудових мігрантів на території Росії, щоб частково замінити трудових мігрантів із Середньої Азії, яких вони вважають нестабільними для своєї держави і вразливими для вербування нашими спецслужбами і західними", - розповів Буданов.

За його даними, є велика ймовірність, що трудові мігранти почнуть укладати контракти з міністерством оборони Росії.

"І це будуть не військові з Північної Кореї. Це будуть російські військові, але північнокорейської національності", - сказав глава ГУР.