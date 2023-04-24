Буданов розповів, яку цінність Медведчук становить для Росії

"Він представляє дуже значну цінність для Федеральної служби безпеки, тому що ця людина працювала на них роками", - сказав Буданов.

За його словами, те, що Медведчук працював - це один аспект. "А інший аспект - це кошти. На нього йшли кошти, і на ньому, і на його оточенні, під його контролем досить великі суми. Якщо ви думаєте, що хтось там цінує якісь людські якості, дружбу - це не так", - додав керівник ГУР.

Буданов також зазначив, що зараз Медведчук з'являється у російських пропагандистських медіа. "Вони йдуть усіма можливими інструментами, з різних боків. Вони сподіваються, що десь щось спрацює. Це, до речі, теж нормальний підхід. Вони правильно діють. Треба пробувати з усіх напрямків. Десь хтось здобуде успіх",- сказав він.

Керівник ГУР також відзначив досить ефективну роботу Медведчука на Кремль. "Не можна сказати, що він погано працював тут. Це неправда. Він працював досить ефективно. Те, що він трохи більше ніж трохи собі залишав - це інше питання. Але результат був? Був. Те, що він не виявився зрештою таким вдалим, як вони сподівалися - на великий прошарок проросійського населення - це теж факт. Але сказати, що він був неефективним, не можна", - повідомив Буданов.

Коментуючи інформацію, що росіяни планували використати Медведчука для своїх цілей в Україні на початку війни, Буданов зазначив: "Вони реально мали кілька варіантів відразу: завести сюди всіх тих, від кого ми позбулися, а далі по місцю вже розбиратися. На Медведчука вони досить сподівалися, тому що він був легітимним народним депутатом. На відміну від Януковича, який просто кричить, що він легітимний, Медведчук був легітимним насправді. Сівкович там велику роль відігравав, але він без статусу був".