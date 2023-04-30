Буданов розповів, коли українцям чекати результати контрнаступу
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що основним завданням українських військових під час контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю американському телеканалу PBS.
"Найближчим часом усі побачать очікувані результати", - сказав він.
Окрім цього Буданов погодився з оцінками офіційних осіб США, щодо того, що Україна зможе покращити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження військової логістики росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу.
Нагадаємо, Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна підходить до вирішальної битви, проте її деталі є таємницею.
Також він зазначив, що Росія накопичує ракети для зриву наступу України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.