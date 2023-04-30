Буданов розповів, коли українцям чекати результати контрнаступу

Фото: глава ГУР оцінив можливість обміну полоненими з Росією у форматі всіх на всіх (Віталій Носач, РБК-Україна)

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що основним завданням українських військових під час контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю американському телеканалу PBS.

"Найближчим часом усі побачать очікувані результати", - сказав він. Окрім цього Буданов погодився з оцінками офіційних осіб США, щодо того, що Україна зможе покращити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження військової логістики росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу.