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Буданов розповів, коли українцям чекати результати контрнаступу

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Україна, Неділя 30 квітня 2023 17:28
Буданов розповів, коли українцям чекати результати контрнаступу Фото: глава ГУР оцінив можливість обміну полоненими з Росією у форматі всіх на всіх (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що основним завданням українських військових під час контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його заяву в інтерв'ю американському телеканалу PBS.

"Найближчим часом усі побачать очікувані результати", - сказав він.

Окрім цього Буданов погодився з оцінками офіційних осіб США, щодо того, що Україна зможе покращити свої позиції вздовж лінії фронту для ураження військової логістики росіян на території окупованого Криму та в глибині Донбасу.

Нагадаємо, Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна підходить до вирішальної битви, проте її деталі є таємницею.

Також він зазначив, що Росія накопичує ракети для зриву наступу України.

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Збройні сили України КИрило Буданов Війна Росії проти України
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