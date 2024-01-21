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Буданов розповів, чого очікує у 2024 році на фронті в Україні

Фото: глава ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Глава Головного управління розвідки України Кирило Буданов озвучив стриманий прогноз про успіхи ВР на 2024 рік, озвучивши тезу про те, що "наш успіх буде більшим, ніж їх".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Time.

Повертаючись до теми війни, він відмовився робити сміливі прогнози на 2024 рік. 

"Ні. Я сподіваюся, що наш успіх буде більшим, ніж їхній", - зазначив голова ГУР.

Буданов про війну в Україні

Раніше Кирило Буданов заявляв, що Росія може вести війну проти України максимум до 2026 року. Людського ресурсу країні-агресору вистачить надовго, а от із економікою та технікою будуть проблеми.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що терміни завершення війни в Україні також залежать від швидкості постачання систем ППО та їх кількості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в УкраїніКИрило Буданов