Буданов розповів, чого очікує у 2024 році на фронті в Україні

Повертаючись до теми війни, він відмовився робити сміливі прогнози на 2024 рік.

"Ні. Я сподіваюся, що наш успіх буде більшим, ніж їхній", - зазначив голова ГУР.

Буданов про війну в Україні

Раніше Кирило Буданов заявляв, що Росія може вести війну проти України максимум до 2026 року. Людського ресурсу країні-агресору вистачить надовго, а от із економікою та технікою будуть проблеми.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що терміни завершення війни в Україні також залежать від швидкості постачання систем ППО та їх кількості.