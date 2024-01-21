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Буданов рассказал, чего ожидает в 2024 году на фронте в Украине

Фото: глава ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов озвучил сдержанный прогноз об успехах ВСУ на 2024 год, озвучив тезис о том, что "наш успех будет больше, чем их".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Financial Time.

Возвращаясь к теме войны, он отказался делать смелые прогнозы на 2024 год. 

"Нет. Я надеюсь, что наш успех будет больше, чем их", - отметил глава ГУР.

Буданов о войне в Украине

Ранее Кирилл Буданов заявлял, что Россия может вести войну против Украины максимум до 2026 года. Человеческого ресурса стране-агрессору хватит надолго, а вот с экономикой и техникой будут проблемы.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что сроки завершения войны в Украине также зависят от скорости снабжения систем ПВО и их количества.

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Война в УкраинеКирилл Буданов