UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буданов розповів, чи бере участь у плануванні операцій ГУР

Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов висловився про планування операцій, та відповів, чи бере в них участь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документальний проект "ГУР. Битва за море", оприлюдненому сьогодні в ефірі телемарафону.

За словами керівника військової розвідки, він воліє не втручатися в роботу виконавців самих операцій.

"В загальному, я намагаюся не втручатися у безпосередню роботу виконавців тих чи інших операцій. Але в загальному плануванні, так, завжди (беру участь - ред.)", - зазначив Буданов.

Участь Буданова в операціях ГУР

Нагадаємо, раніше у жовтні минулого року командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" розповів, що спецпризначенців ГУР нерідко відправляють на завдання, де доводиться стикатися з кратною перевагою ворога. У деяких з операцій безпосередньо бере участь і їхній начальник - Буданов.

За його словами, керівник ГУР буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 російських окупантів здатися у полон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кирило БудановГУРВійна в Україні