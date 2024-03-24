Буданов розповів, чи бере участь у плануванні операцій ГУР

За словами керівника військової розвідки, він воліє не втручатися в роботу виконавців самих операцій.

"В загальному, я намагаюся не втручатися у безпосередню роботу виконавців тих чи інших операцій. Але в загальному плануванні, так, завжди (беру участь - ред.)", - зазначив Буданов.

Участь Буданова в операціях ГУР

Нагадаємо, раніше у жовтні минулого року командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" розповів, що спецпризначенців ГУР нерідко відправляють на завдання, де доводиться стикатися з кратною перевагою ворога. У деяких з операцій безпосередньо бере участь і їхній начальник - Буданов.

За його словами, керівник ГУР буквально в особистій розмові, лише одними переговорами по рації, змусив 19 російських окупантів здатися у полон.