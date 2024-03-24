Буданов рассказал, участвует ли в планировании операций ГУР

По словам руководителя военной разведки, он предпочитает не вмешиваться в работу исполнителей самих операций.

"В общем, я стараюсь не вмешиваться в непосредственную работу исполнителей тех или иных операций. Но в общем планировании, да, всегда (участвую - ред.)", - отметил Буданов.

Участие Буданова в операциях ГУР

Напомним, ранее в октябре прошлого года командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Февраль" рассказал, что спецназовцев ГУР нередко отправляют на задачи, где приходится сталкиваться с кратным преимуществом врага. В некоторых из операций непосредственно участвует и их начальник - Буданов.

По его словам, руководитель ГУР буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 российских оккупантов сдаться в плен.