Буданов: в РФ сохраняется устойчивость, однако есть надежда на переломные изменения

В настоящее время в Российской Федерации сохраняется экономическая устойчивость. Есть надежда, что в 2025 году в стране произойдут внутренние системные разрушительные изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки МО Кирилла Буданова в статье NV.

Как рассказал Буданов, цепи производства в РФ еще не разрушены, но кризисные явления усиливаются.

Сколько продлится война

Война сможет проходить еще долго, поскольку враг может отказаться подписывать любые договоры с Украиной или ее союзниками. После этого террористы будут прибегать к хаотичным обстрелам страны, но без ведения мощных боевых действий.

В качестве примера, глава ГУР, напомнил о конфликте Российской Федерации и Японии после 1945 года. Обе страны до сих пор не подписали мирный договор из-за Северных островов.

"Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь, потому что у РФ значительные территориальные аппетиты в отношении Украины, которые касаются не только Крыма. Конечно же, эти аппетиты никто не собирается удовлетворять", - пояснил Буданов.

Россия сохраняет экономическую устойчивость

Отвечая на вопрос "сколько времени РФ может вести боевые действия высокой интенсивности?" Буданов назвал факторы, которые влияют на недалекое будущее России:

системные изменения в экономике;

внешние поставки товаров военно-технического назначения;

рост усталости от войны.

В то же время, несмотря на экономическую устойчивость, в России наблюдается масштабный кризис топлива и резкое подорожание продуктов питания, а также других товаров и услуг. Все это расшатывает экономику террористов и социальную сферу. Реальные проблемы враг может почувствовать в 2025 году.

Цепи производства в России пока не разрушены и способны сохраняться еще не один год. Усталость от войны у врага стремительно растет, стремительно сокращается население, хотя это не означает, что российский диктатор Владимир Путин будет иметь проблемы с "пушечным мясом".

"Есть надежда, что 2025 год станет переломным в отношении внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике. Но это не прогноз, а ожидание. По состоянию на сейчас, исходя из имеющихся факторов, вероятность этого есть. Но не забывайте, что эта война с каждым месяцем глобализируется и порождает новые процессы. Они также будут накладываться на ситуацию и сильно менять любые предыдущие расчеты. Это вызов, с которым уже столкнулись ведущие аналитики мира", - добавил руководитель ГУР.

Сколько будет продолжаться война?

Как рассказывал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, неизвестно, когда закончится война в Украине с российскими захватчиками. В то же время, если сравнивать с забегом на 100 метров, то Вооруженные силы преодолели уже 70 метров.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина находится на последнем этапе войны, но он может быть самым тяжелым. Однако военные эксперты расходятся во мнении, на каком этапе война на самом деле.