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Буданов про рейд російських добровольців: для нас це дуже вигідно

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Рейд російських добровольців на територію РФ вигідний для України. Такі дії відвертають увагу ворога на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

"Коли зміниться ситуація більше на фронті, їм стане легше просуватися далі і досягати своєї мети", - сказав він.

Як пояснив Буданов, коли окупаційні війська почнуть відступати на фронті, російські добровольчі підрозділи зроблять свою справу.

"Станом на зараз для нас це дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відволікти сили на фронті на оборону своїх (російських, - ред.) прикордонних рубежів", - зазначив керівник ГУР.

На думку Буданов, наразі російські добровольчі підрозділи не зможуть зі зброєю дійти до Москви.

 

Рейд російських добровольців

"Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон із Росією 12 березня та взяли під контроль кілька населених пунктів, зокрема, у Бєлгородській та Курській областях.

Крім того, російські добровольці завдавали ударів по Бєлгороду. Вони зазначили, що будуть бити по військових позиціях РФ, тому цивільних закликали евакуюватися.

Як заявляли самі російські добровольці, кінцева мета операцій полягає у ліквідації путінського режиму в Росії.

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Російська ФедераціяГоловне управління розвідкиКирило БудановГУРВійна в УкраїніБєлгород