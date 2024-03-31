Буданов про рейд російських добровольців: для нас це дуже вигідно

"Коли зміниться ситуація більше на фронті, їм стане легше просуватися далі і досягати своєї мети", - сказав він.

Як пояснив Буданов, коли окупаційні війська почнуть відступати на фронті, російські добровольчі підрозділи зроблять свою справу.

"Станом на зараз для нас це дуже вигідно, що вони змогли розтягнути угруповання, відволікти сили на фронті на оборону своїх (російських, - ред.) прикордонних рубежів", - зазначив керівник ГУР.

На думку Буданов, наразі російські добровольчі підрозділи не зможуть зі зброєю дійти до Москви.