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Буданов о рейде российских добровольцев: для нас это очень выгодно

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Рейд российских добровольцев на территорию РФ выгоден Украине. Такие действия отвлекают внимание врага на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова в эфире телемарафона.

"Когда изменится ситуация больше на фронте, им станет легче продвигаться дальше и добиваться своей цели", - сказал он.

Как объяснил Буданов, когда оккупационные войска начнут отступать на фронте, российские добровольческие подразделения сделают свое дело.

"По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте на оборону своих (российских, - ред.) пограничных рубежей", - отметил руководитель ГУР.

По мнению Буданов, пока российские добровольческие подразделения не смогут с оружием дойти до Москвы.

 

Рейд российских добровольцев

"Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу с Россией 12 марта и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности, в Белгородской и Курской областях.

Кроме того, российские добровольцы наносили удары по Белгороду. Они отметили, что будут бить по военным позициям РФ, поэтому гражданских призывали эвакуироваться.

Как заявляли сами российские добровольцы, конечная цель операций заключается в ликвидации путинского режима в России.

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