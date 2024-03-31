Буданов о рейде российских добровольцев: для нас это очень выгодно

"Когда изменится ситуация больше на фронте, им станет легче продвигаться дальше и добиваться своей цели", - сказал он.

Как объяснил Буданов, когда оккупационные войска начнут отступать на фронте, российские добровольческие подразделения сделают свое дело.

"По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте на оборону своих (российских, - ред.) пограничных рубежей", - отметил руководитель ГУР.

По мнению Буданов, пока российские добровольческие подразделения не смогут с оружием дойти до Москвы.