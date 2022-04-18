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Буданов о провокациях в Белгороде: россияне должны привыкать к этому

Фото: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (gur.mi.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что россияне должны привыкать к провокациям своих же военных, как произошло в Белгороде. При этом украинская сторона не может комментировать домыслы о своей причастности к этому.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Spiegel.

В частности, Буданов заявил, что не может комментировать инциденты в российском Белгороде, в том числе на складах с топливом. Но прокомментировал угрозы российской стороны об ударах по "центрам принятия решений" в Киеве.

"Что я на это отвечу? Разве россияне до этого не обстреливали Киев? Конечно, они не хотят представлять, что война может коснуться их территории. Я понимаю, что им сложно признать, что впервые с 1943 года происходят нападения на российскую территорию. Но они должны привыкнуть к этому", - отметил Буданов.

По его словам, у украинской разведки есть сведения о том, что российская сторона сама готовит провокации.

"Целью таких инсценировок обычно является оправдание собственной агрессии. На этот раз цель другая: во-первых, речь идет о консолидации своего общества, которое в массе своей отказывается воевать. Ей нужно показать, что Украина - террористическое государство, угроза, которую необходимо остановить. А во-вторых, отвлечь внимание общественности от Бучи и других случаев насилия и убийства детей. Так что, если в ближайшие дни взорвутся вокзалы, электростанции или цистерны с горючим и каждый раз будут обвинять Украину, я не сильно удивлюсь", - добавил Буданов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский опровергал причастность украинских сил к инцидентам в Белгороде, заявляя, что Киев никогда не применял оружие для атак на Россию на ее территории.

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Кирилл БудановВойна России против Украины