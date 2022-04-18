Буданов про провокації в Бєлгороді: росіяни повинні звикати до цього

Зокрема, Буданов заявив, що не може коментувати інциденти в російському Бєлгороді, в тому числі на складах з паливом. Але прокоментував погрози російської сторони про удари по "центрам прийняття рішень" в Києві.

"Що я на це відповім? Хіба росіяни до цього не обстрілювали Київ? Звичайно, вони не хочуть уявляти, що війна може торкнутися їх території. Я розумію, що їм складно визнати, що вперше з 1943 року відбуваються напади на російську територію. Але вони повинні звикнути до цього", - зазначив Буданов.

За його словами, в української розвідки є відомості про те, що російська сторона сама готує провокації.

"Метою таких інсценувань зазвичай є виправдання власної агресії. Цього разу мета інша: по-перше, йдеться про консолідацію свого суспільства, яке в масі своїй відмовляється воювати. Їй потрібно показати, що Україна - терористична держава, загроза, яку необхідно зупинити. А по-друге, відвернути увагу громадськості від Бучі та інших випадків насильства і вбивства дітей. Так що, якщо в найближчі дні вибухнуть вокзали, електростанції або цистерни з пальним і кожен раз будуть звинувачувати Україну, я не сильно здивуюся", - додав Буданов.