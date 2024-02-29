Буданов прокомментировал отставку Залужного

Глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов усомнился в том, что причиной для отставки Залужного мог бы стать конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СBС News .

Отвечая на вопрос о возможном разладе между президентом Украины Владимиром Зеленским и уже бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, Буданов сказал, что между мужчинами вряд ли могут быть личные разногласия, если один из них является "прямым подчиненным другого".

Он также намекнул, что Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного.

"Если все хорошо, все замечательно и все сделано правильно, то почему мы находимся в той ситуации, в которой находимся?"- добавил глава ГУР.

Отставка Залужного

8 февраля Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который управлял армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Напомним, новости о разногласиях между президентом Владимиром Зеленским и тогда действующим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным появились еще давно. Об этом РБК-Украина писало еще в июле 2022 года. Подробнее об этом - в материале.