Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газових “вишках” у Чорному морі

Під час візиту він оглянув сили і технічні засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так звані "вишки", які завдяки успішним операціям ГУР та інших підрозділів Збройних сил повернуто під контроль України.

У межах поїздки Буданов провів нараду з офіцерами, присвячену подальшим діям у рамках загальної оборонної стратегії країни.

Також він нагородив бійців спецпідрозділу за проявлений професіоналізм і мужність у захисті українських територіальних вод у Чорному морі.

Фото: Буданов інспектував позиції на Зміїному та газових платформах у Чорному морі (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Крім того, Буданов разом із підлеглими вшанував пам’ять захисників, які загинули під час звільнення Зміїного та інших акваторій від російських окупантів.

"Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові - згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив - лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває", - підкреслив він.