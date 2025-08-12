Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газових “вишках” у Чорному морі

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов провів інспекційну поїздку до позицій "Спецпідрозділу Тимур" на острові Зміїний та газовидобувних платформах у Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
Під час візиту він оглянув сили і технічні засоби, залучені до оборони акваторії, зокрема так звані "вишки", які завдяки успішним операціям ГУР та інших підрозділів Збройних сил повернуто під контроль України.
У межах поїздки Буданов провів нараду з офіцерами, присвячену подальшим діям у рамках загальної оборонної стратегії країни.
Також він нагородив бійців спецпідрозділу за проявлений професіоналізм і мужність у захисті українських територіальних вод у Чорному морі.
Крім того, Буданов разом із підлеглими вшанував пам’ять захисників, які загинули під час звільнення Зміїного та інших акваторій від російських окупантів.
"Наша дієва боротьба із агресором на морі, на землі і в небі довела усьому світові - згуртована українська нація здатна здолати навіть сильнішого ворога. Хто б що не говорив - лише від нас самих залежить майбутнє України. Боротьба триває", - підкреслив він.
Острів Зміїний став символом українського спротиву з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.
24 лютого 2022 року російські війська захопили острів після авіаційно-бомбового удару та висадки десанту. Захисники Зміїного, серед яких були прикордонники та морські піхотинці, потрапили в полон. Саме тоді весь світ почув легендарну фразу у відповідь на вимогу здатися: "Російський військовий кораблю, іди на**й!".
Після кількох місяців окупації, 30 червня 2022 року, українські сили провели успішну операцію зі звільнення Зміїного. Відновлення контролю над островом дозволило Україні посилити безпеку морських шляхів та відновити експорт зерна через Чорне море.
За рік після звільнення острова глава Офісу президента Андрій Єрмак показав відео з кадрами звільнення Зміїного.