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Буданов про Telegram: проблема, але його можна використати на нашу користь

Фото: очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Telegram однозначно є проблемою з точки зору національної безпеки, проте його можна використати на користь України.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Буданов заявив, що за допомогою Telegram можна впливати на людей, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

"Найцікавіше - це Telegram, усі його читають. Він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут всередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш якось працює", - зауважив глава ГУР.

Водночас Буданов зауважив і про небезпеки месенджера.

"Telegram, з точки зору національної безпеки, точно є проблемою. Це треба розуміти. До того ж таки, я абсолютно проти утисків свободи слова. Але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що йому заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається", - пояснив він.

 

Робота Telegram в Україні

Нагадаємо, що дискусії про обмеження діяльності Telegram-каналів точаться вже давно. Один з першим про це заговорив колишній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нещодавно віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна заявив про небезпеку з боку анонімних Telegram-каналів. За його словами, останнім часом в Україні спостерігається зростання популярності анонімних пабліків.

Колишній секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що Telegram-канали в Україні повинні дотримувати прозорості у своїй діяльності. Головна вимога до пабліків - це усунення анонімності.

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