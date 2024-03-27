Буданов про Telegram: проблема, але його можна використати на нашу користь

Буданов заявив, що за допомогою Telegram можна впливати на людей, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

"Найцікавіше - це Telegram, усі його читають. Він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут всередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш якось працює", - зауважив глава ГУР.

Водночас Буданов зауважив і про небезпеки месенджера.

"Telegram, з точки зору національної безпеки, точно є проблемою. Це треба розуміти. До того ж таки, я абсолютно проти утисків свободи слова. Але це вже занадто. Тобто у нас будь-яка людина може зробити канал, почати на ньому писати все, що йому заманеться, а коли щось починають робити, прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Та це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається", - пояснив він.