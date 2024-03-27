Буданов о Telegram: проблема, но его можно использовать в нашу пользу

Буданов заявил, что с помощью Telegram можно влиять на людей, находящихся на временно оккупированных территориях Украины.

"Самое интересное - это Telegram, все его читают. Он во многом наносит разрушительный эффект здесь внутри, но так же благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более-менее как-то работает", - отметил глава ГУР.

В то же время Буданов отметил и об опасностях мессенджера.

"Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой. Это надо понимать. К тому же, я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется", - пояснил он.