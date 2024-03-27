Буданов о Telegram: проблема, но его можно использовать в нашу пользу

Telegram однозначно является проблемой с точки зрения национальной безопасности, однако его можно использовать в пользу Украины.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Буданов заявил, что с помощью Telegram можно влиять на людей, находящихся на временно оккупированных территориях Украины.
"Самое интересное - это Telegram, все его читают. Он во многом наносит разрушительный эффект здесь внутри, но так же благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более-менее как-то работает", - отметил глава ГУР.
В то же время Буданов отметил и об опасностях мессенджера.
"Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой. Это надо понимать. К тому же, я абсолютно против притеснений свободы слова. Но это уже слишком. То есть у нас любой человек может сделать канал, начать на нем писать все, что ему заблагорассудится, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немножко иначе называется", - пояснил он.
Напомним, что дискуссии об ограничении деятельности Telegram-каналов ведутся уже давно. Один из первых об этом заговорил бывший министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Недавно вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью РБК-Украина об опасности со стороны анонимных Telegram-каналов. По его словам, в последнее время в Украине наблюдается рост популярности анонимных пабликов.
Бывший секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Telegram-каналы в Украине должны соблюдать прозрачность в своей деятельности. Главное требование к пабликам - это устранение анонимности.
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