Буданов привітав українців із Днем Гідності та Свободи

Очільник ГУР зазначає, що сьогодні наша країна згадує важливі для історії Помаранчеву революцію та Революцію Гідності, а також їхніх творців – громадян України. Він зазначає, що жодна ідея у світі не здатна жити, якщо немає людей, здатних боротись за ці ідеали.

"Нація, яка мріє, але не діє – зрештою, зникає з лиця Землі", – зазначає Буданов.

Він звертає увагу на те, що і у 2004-му, і у 2013-2014 роках українці захищали цінності демократії та свободи, наше право на вільний вибір та майбутнє України. У ході обох революцій українці протистояли Росії та її потужній пропаганді.

"І коли москва, відгодована після розпаду радянського союзу, зазнала фіаско, вона розпочала проти України брутальну війну. Її вона теж програє. Найкращі сини й доньки української нації – у бою," – йдеться у привітанні.

Буданов наголошує, що зараз Україна гуртує усі сили, які здатні чинити спротив Росії. Водночас ми зберігаємо пам’ять про тривалу боротьбу нашої країни за вільне життя на рідній землі.

"Продовжуємо боротьбу з огидною росією заради Волі й Гідності – базових цінностей української нації, заради добра і любові один до одного, заради любові до України. Слава майданівцям! Слава усім борцям за вільну Україну!" – додає Буданов.