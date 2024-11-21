Буданов поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

Глава ГУР отмечает, что сегодня наша страна вспоминает важные для истории Оранжевую революцию и Революцию Достоинства, а также их творцов – граждан Украины. Он отмечает, что ни одна идея в мире не может жить, если нет людей, способных бороться за эти идеалы.

"Нация, которая мечтает, но не действует – в конце концов исчезает с лица Земли", – отмечает Буданов.

Он обращает внимание на то, что и в 2004, и в 2013-2014 годах украинцы защищали ценности демократии и свободы, наше право на свободный выбор и будущее Украины. В ходе обеих революций украинцы противостояли России и мощной пропаганде.

"И когда москва, откормленная после распада советского союза, потерпела фиаско, она начала против Украины брутальную войну. Ее она тоже проигрывает. Лучшие сыновья и дочери украинской нации – в бою", – говорится в поздравлении.

Буданов отмечает, что сейчас Украина сплачивает все силы, которые способны сопротивляться России. В то же время, мы сохраняем память о длительной борьбе нашей страны за свободную жизнь на родной земле.

"Продолжаем борьбу с отвратительной россией ради Воли и Достоинства – базовых ценностей украинской нации, ради добра и любви друг к другу, ради любви к Украине. Слава майдановцам! Слава всем борцам за свободную Украину!" – добавляет Буданов.