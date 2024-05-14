UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буданов припускає, що після Харківської області РФ може піти у напрямку Сум

Фото: Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українські війська зможуть зміцнити свої позиції та стабілізувати фронт у Харківській області протягом наступних кількох днів. Але Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, у Сумській області.

Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню The New York Times.

Буданов заявив, що він очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська, як очікується, зроблять потужний удар у напрямку Сум.

Як зазначає видання, українські офіційні особи раніше заявляли, що Росія зосередила війська через кордон із боку Сум.

Водночас, Павло Величко, український офіцер, який діє поблизу російського кордону на Сумщині, повідомив, що останнім часом посилилися російські обстріли околиць Сум.

"Я уявлення не маю, чи має це якесь значення, тому що ці місця і так часто зазнавали обстрілів. У будь-якому випадку ми в повній бойовій готовності", - сказав він.

Наступ на півночі Харківської області

Нагадаємо, минулого тижня російські війська перетнули кордон на півночі Харківської області і зайшли до кількох населених пунктів. Наразі бої тривають у районі північних околиць міста Вовчанськ.

За даними проекту DeepState, російські війська за останню добу просунулися та захопили село Лук'янці.

Секретар РНБО Олександр Литвиненко заявив, що у наступі беруть участь понад 30 тисяч російських військових.

Раніше Буданов заявляв, що на Україну з середини травня - початку червня чекає досить важка ситуація , проте "Армагеддон не станеться".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні