Буданов пояснив, чому розкривають не всю правду про війну

Українці мають бути готові дізнатися правду про війну. Однак з часом, тому що зараз знати всю правду це зайве.
Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю.
"Суспільство має бути готове дізнатися правду, мабуть, з часом. Під час війни всю правду знати, думаю, що це зайве. Інакше можуть різні думки у людей з'являтися", - сказав Буданов.
Водночас він підкреслив, що мова не йде про спотворену реальність чи щось таке. Керівник ГУР має на увазі сприйняття людьми жорсткої правди.
"Я не кажу про те, що спотворена реальність чи щось таке. Ні. Просто свідомість не у всіх людей пристосована для сприйняття жорсткої правди. Не треба цим, як то кажуть, випробовувати людей", - резюмував він.
Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю начальник ГУР Кирило Буданов зробив заяву про деяких українців у тилу. Зокрема, він заявив, що той, хто не працює на перемогу України - не може вважати себе громадянином.
"Він жодним чином не може вважати себе громадянином. І суспільство має його сприймати саме так. Як би це жорстко не звучало. Хтось може з автоматом у руках захищати, хтось може, як то кажуть, у тилу кувати перемогу, але всі мають працювати на цю перемогу. А якщо людина каже, такий, а я тут до чого? Нехай там хтось інший робить? Ні, ти не громадянин", - сказав він.
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