Буданов объяснил, почему раскрывают не всю правду о войне

Украинцы должны быть готовы узнать правду о войне. Однако со временем, потому что сейчас знать всю правду это лишнее.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.
"Общество должно быть готово узнать правду, пожалуй, со временем. Во время войны всю правду знать, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться", - сказал Буданов.
В то же время он подчеркнул, что речь не идет об искаженной реальности или что-то такое. Руководитель ГУР имеет в виду восприятие людьми жесткой правды.
"Я не говорю о том, что искаженная реальность или что-то такое. Нет. Просто сознание не у всех людей приспособлено для восприятия жесткой правды. Не надо этим, как говорится, испытывать людей", - резюмировал он.
Напомним, в этом же интервью начальник ГУР Кирилл Буданов сделал заявление о некоторых украинцах в тылу. В частности, он заявил, что тот, кто не работает на победу Украины - не может считать себя гражданином.
"Он никоим образом не может считать себя гражданином. И общество должно его воспринимать именно так. Как бы это жестко не звучало. Кто-то может с автоматом в руках защищать, кто-то может, как говорится, в тылу ковать победу, но все должны работать на эту победу. А если человек говорит, такой, а я здесь при чем? Пусть там кто-то другой делает? Нет, ты не гражданин", - сказал он.
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