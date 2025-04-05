Буданов зробив жорстку заяву щодо деяких українців в тилу

Всі українці, як в тилу так і на фронті, мають працювати на перемогу. Той, хто цього не робить, не може вважати себе громадянином.

На питання про те, щоб він порадив тій частині суспільства, яка ще не прокинулася, він сказав, що цей час вже вичерпаний і "прокидатися" пізно.

"Якщо він не прокинувся за 11 років, то, мабуть, це не його", - сказав Буданов.

Коли його спитали, як замотивувати сьогодні людину захищати країну, і що треба зробити тепер, в тому числі для майбутнього покоління, очільник ГУР сказав наступне:

"Риторичне питання. Я б навіть зворотнє поставив вам контрпитання. А як може бути громадянин України, який не хоче захищати Україну? І чи громадянин він після цього", - задався питанням Буданов.

Він додав, що як би жорстко це не звучало, але така людина не може вважати себе громадянином. Ба більше, саме так його має сприймати і суспільство.

"Він жодним чином не може вважати себе громадянином. І суспільство має його сприймати саме так. Як би це жорстко не звучало. Хтось може з автоматом в руках захищати, хтось може, як то кажуть, в тилу кувати перемогу, але всі мають працювати на цю перемогу. А якщо людина каже, така, а я тут до чого? Нехай там хтось інший робить? Ні, ти не громадянин" - резюмував він.