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Буданов пояснив, чому Україні доведеться залучати мігрантів

10:30 26.06.2026 Пт
2 хв
Україні потрібні іноземні фахівці, бо населення скоротилось
aimg Ірина Глухова aimg Уляна Безпалько
Фото: Кирило Буданов (facebook.com zelenskyy.officia)

Україні доведеться не лише повертати своїх громадян з-за кордону, а й залучати іноземних фахівців - без цього неможливо буде побудувати сильну економіку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії.

Про демографічну кризу

Буданов нагадав, що у 1995-96 роках Україна мала 52 мільйони громадян. Зараз - значно менше.

"Зараз нас менше, не хочу нікого лякати, але значно менше", - сказав він.

На думку голови ОП, лише підвищенням продуктивності праці цю проблему не вирішити - демографічне навантаження на одного працюючого вже зараз критичне, а нестача робочої сили відчувається навіть під час війни.

Що робити

Буданов окреслив два шляхи:

  • повернення українців, які виїхали за кордон;
  • залучення іноземних фахівців з різних куточків світу.

"Нам доведеться і повертати громадян, і залучати фахівців з різних куточків світу. Іншого варіанту не буде", - наголосив він.

При цьому Буданов висловив оптимізм: якщо за 25 років можна втратити мільйони людей, то за правильних умов процес можна повернути назад.

"Якщо створимо правильний економічний клімат тут і відчуття безпеки - над цим можна вже працювати. Без економіки нічого не буде", - пояснив він.

Про мігрантів і інформаційні атаки

Очільник Офісу президента також прокоментував резонансні історії про нібито масову появу мігрантів на вулицях України.

За його словами, Україна є толерантною державою, де століттями мирно живуть представники різних етносів і релігій.

Історії про протести проти мігрантів він назвав інформаційною спецоперацією проти України.

"Потрібна і роз'яснювальна робота, і самосвідомість. Без цього нічого не буде. Якщо ви хочете, щоб вас хтось обдурив - вас обдурять", - підсумував Буданов.

Як відомо, тема міграції залишається однією з найбільш обговорюваних в Україні. Поширюються чутки про масове завезення іноземних заробітчан - проте реальна картина інша.

У Міністерстві економіки підкреслювали, що залучення трудових мігрантів наразі не є пріоритетом. Уряд зосереджений на поверненні українців, які виїхали за кордон.

В Інституті демографії також уточнювали, що реальні цифри говорять про тисячі іноземних працівників, а не про сотні тисяч, як стверджують чутки.

Чи замінять українців мігрантами - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Офіс президентаКирило Буданов