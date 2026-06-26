Буданов пояснив, чому Україні доведеться залучати мігрантів

Про демографічну кризу

Буданов нагадав, що у 1995-96 роках Україна мала 52 мільйони громадян. Зараз - значно менше.

"Зараз нас менше, не хочу нікого лякати, але значно менше", - сказав він.

На думку голови ОП, лише підвищенням продуктивності праці цю проблему не вирішити - демографічне навантаження на одного працюючого вже зараз критичне, а нестача робочої сили відчувається навіть під час війни.

Що робити

Буданов окреслив два шляхи:

повернення українців, які виїхали за кордон;

залучення іноземних фахівців з різних куточків світу.

"Нам доведеться і повертати громадян, і залучати фахівців з різних куточків світу. Іншого варіанту не буде", - наголосив він.

При цьому Буданов висловив оптимізм: якщо за 25 років можна втратити мільйони людей, то за правильних умов процес можна повернути назад.

"Якщо створимо правильний економічний клімат тут і відчуття безпеки - над цим можна вже працювати. Без економіки нічого не буде", - пояснив він.

Про мігрантів і інформаційні атаки

Очільник Офісу президента також прокоментував резонансні історії про нібито масову появу мігрантів на вулицях України.

За його словами, Україна є толерантною державою, де століттями мирно живуть представники різних етносів і релігій.

Історії про протести проти мігрантів він назвав інформаційною спецоперацією проти України.

"Потрібна і роз'яснювальна робота, і самосвідомість. Без цього нічого не буде. Якщо ви хочете, щоб вас хтось обдурив - вас обдурять", - підсумував Буданов.