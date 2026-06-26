Буданов пояснив, чому Україні доведеться залучати мігрантів

Україні доведеться не лише повертати своїх громадян з-за кордону, а й залучати іноземних фахівців - без цього неможливо буде побудувати сильну економіку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Офісу президента України Кирило Буданов під час спілкування зі студентами Києво-Могилянської академії.
Буданов нагадав, що у 1995-96 роках Україна мала 52 мільйони громадян. Зараз - значно менше.
"Зараз нас менше, не хочу нікого лякати, але значно менше", - сказав він.
На думку голови ОП, лише підвищенням продуктивності праці цю проблему не вирішити - демографічне навантаження на одного працюючого вже зараз критичне, а нестача робочої сили відчувається навіть під час війни.
Буданов окреслив два шляхи:
"Нам доведеться і повертати громадян, і залучати фахівців з різних куточків світу. Іншого варіанту не буде", - наголосив він.
При цьому Буданов висловив оптимізм: якщо за 25 років можна втратити мільйони людей, то за правильних умов процес можна повернути назад.
"Якщо створимо правильний економічний клімат тут і відчуття безпеки - над цим можна вже працювати. Без економіки нічого не буде", - пояснив він.
Очільник Офісу президента також прокоментував резонансні історії про нібито масову появу мігрантів на вулицях України.
За його словами, Україна є толерантною державою, де століттями мирно живуть представники різних етносів і релігій.
Історії про протести проти мігрантів він назвав інформаційною спецоперацією проти України.
"Потрібна і роз'яснювальна робота, і самосвідомість. Без цього нічого не буде. Якщо ви хочете, щоб вас хтось обдурив - вас обдурять", - підсумував Буданов.
Як відомо, тема міграції залишається однією з найбільш обговорюваних в Україні. Поширюються чутки про масове завезення іноземних заробітчан - проте реальна картина інша.
У Міністерстві економіки підкреслювали, що залучення трудових мігрантів наразі не є пріоритетом. Уряд зосереджений на поверненні українців, які виїхали за кордон.
В Інституті демографії також уточнювали, що реальні цифри говорять про тисячі іноземних працівників, а не про сотні тисяч, як стверджують чутки.
Чи замінять українців мігрантами - читайте у матеріалі РБК-Україна.