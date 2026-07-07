Буданов пояснив, чому Трамп почав позитивно відгукуватися про Україну

"Все дуже легко. Всі в світі люблять переможців. Тих, хто програє, ніхто не поважає. І всерйоз до них не ставиться. Трамп одностайно любить переможців. Тож треба показувати перемогу, це дасть нам шанс. Не те, що показувати - мати її насправді", - наголосив Буданов.

На його переконання, це дасть Україні шанс утримати прихильність. Вона вкрай важлива не як знак чогось, а як цілком конкретні кроки.

Глава ОПУ додав, що просто зараз всі працюють саме на перемогу. Проте якою вона буде - залежить лише від нас.

Для того, щоб вона була справжньою, Україні потрібні союзники, партнери та друзі. Однак навіть за це потрібно поборотися.

"З тими, хто виграє, всі хочуть мати справу. З тими, хто перемог не має, ніхто не хоче бути поряд", - підсумував Буданов.