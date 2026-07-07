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Буданов пояснив, чому Трамп почав позитивно відгукуватися про Україну

08:47 07.07.2026 Вт
2 хв
Є одна цілком конкретна причина
aimg Юлія Капітонова aimg Мілан Лєліч
Фото: Кирило Буданов, глава ОПУ (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп різко змінив свою позицію щодо України, оскільки поважає саме переможців.

Про це голова Офісу президента Кирило Буданов розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

"Все дуже легко. Всі в світі люблять переможців. Тих, хто програє, ніхто не поважає. І всерйоз до них не ставиться. Трамп одностайно любить переможців. Тож треба показувати перемогу, це дасть нам шанс. Не те, що показувати - мати її насправді", - наголосив Буданов.

На його переконання, це дасть Україні шанс утримати прихильність. Вона вкрай важлива не як знак чогось, а як цілком конкретні кроки.

Глава ОПУ додав, що просто зараз всі працюють саме на перемогу. Проте якою вона буде - залежить лише від нас.

Для того, щоб вона була справжньою, Україні потрібні союзники, партнери та друзі. Однак навіть за це потрібно поборотися.

"З тими, хто виграє, всі хочуть мати справу. З тими, хто перемог не має, ніхто не хоче бути поряд", - підсумував Буданов.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, глава ОПУ відверто розповів про свої відносини з Володимиром Зеленським.

Окрім того, Буданов попередив, що Варшава готує низку "незрілих ескалаційних кроків".

Також ми писали, що очільник ОПУ відмовився від польської нагороди після рішення Навроцького щодо Зеленського.

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