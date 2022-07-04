Буданов о поставках западного оружия: вопрос только во времени

Украина сможет получить от западных партнеров оружие, чтобы окончательно освободить территории. Однако для этого нужно время.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Он отметил, что украинские военные получают вооружение, но его не хватает для того, чтобы перейти в контрнаступление.

В то же время Буданов заверил, что США являются стратегическим партнером Украины и заявленные ранее объемы поставок тяжелого оружия будут переданы.

"Я считаю, что сейчас вопрос исключительно во времени", - сказал глава военной разведки.