Буданов о поставках западного оружия: вопрос только во времени
Украина сможет получить от западных партнеров оружие, чтобы окончательно освободить территории. Однако для этого нужно время.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.
Он отметил, что украинские военные получают вооружение, но его не хватает для того, чтобы перейти в контрнаступление.
В то же время Буданов заверил, что США являются стратегическим партнером Украины и заявленные ранее объемы поставок тяжелого оружия будут переданы.
"Я считаю, что сейчас вопрос исключительно во времени", - сказал глава военной разведки.
Напомним, что президент США Джо Байден обещал предоставить Украине новое вооружение после саммита НАТО в Мадриде.
Кроме того, недавно в Пентагоне заявили, что выделят для Украины военную помощь на 820 млн долларов.
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