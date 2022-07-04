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Буданов про постачання західної зброї: питання тільки в часі

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Київ, Понеділок 04 липня 2022 15:17
Буданов про постачання західної зброї: питання тільки в часі Фото: глава ГУР Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Наталія Юрченко

Україна зможе отримати від західних партнерів зброю, щоб остаточно звільнити території. Однак для цього потрібен час.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Він зазначив, що українські військові отримують озброєння, але його не вистачає для того, щоб перейти в контрнаступ.

Водночас Буданов запевнив, що США є стратегічним партнером України і заявлені раніше обсяги постачання важкої зброї будуть передані.

"Я вважаю, що зараз питання виключно в часі", - сказав глава військової розвідки.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден обіцяв надати Україні нове озброєння після саміту НАТО в Мадриді.

Крім того, нещодавно в Пентагоні заявили, що виділять для України військову допомогу на 820 млн доларів.

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