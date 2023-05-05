Буданов попередив росіян: тепер ми почуємо кожного

Фонд повідомляє, що йдеться про унікальний технічний комплекс вартістю понад 41 млн гривень. Він допоможе спецпризначенцям швидко виявляти ворога та здобувати про нього ще більше інформації.

"Тепер ми почуємо кожного, і кожний отримає те, на що заслуговує", - додав керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Зазначається, непростий у реалізації проєкт близько року тримали у таємниці. Так, обладнання придбали з загальних рахунків Фонду, а не публічно збирали на нього кошти.

Нагадаємо, 18 серпня Фонд Сергія Притули придбав супутник компанії ICEYE за 600 млн гривень.

У ГУР розповіли про роботу супутника, який виявив тисячі ворожих об'єктів.

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