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Буданов предупредил россиян: теперь мы услышим каждого

Фото: руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Фонд "Вернись живым" передал Главному управлению разведки мобильную станцию разведки общей стоимостью более 1 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на фонд "Вернись живым".

Фонд сообщает, что речь идет об уникальном техническом комплексе стоимостью более 41 млн гривен. Он поможет спецназам быстро обнаруживать врага и получать о нем еще больше информации.

"Теперь мы услышим каждого, и каждый получит то, чего заслуживает", - добавил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Отмечается, непростой в реализации проект около года содержался в тайне. Так, оборудование приобрели с общих счетов Фонда, а не публично собирали на него средства.

Напомним, 18 августа Фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 млн гривен.

В ГУР рассказали о работе спутника, который обнаружил тысячи вражеских объектов.

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Главное управление разведкиКирилл Буданов