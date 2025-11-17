Буданов похвалив НАБУ і САП за розслідування справи Міндіча

Антикорупційні органи "на відмінно" спрацювали у викритті корупційної схеми в "Енергоатомі".

Про це заявив очільник ГУР Кирило Буданов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".

За його словами, реакція держави була швидкою та правильною.

"Я сприймаю це так: антикорупційні органи зробили свою справу – викрили і зупинили жах, що був показаний. Позиція президента абсолютно правильна. Він усе це побачив та ухвалив правильні рішення: одразу людей відсторонили. А далі він посприяв тому, що в найкоротші терміни їх звільнили з посад", - заявив Буданов.

Він підкреслив, що подальша відповідальність тепер лежить на суді.

"Ми - правова держава. Тому крапку у цьому питанні має поставити суд і він її точно поставить", - заявив очільник ГУР.

Буданов переконаний, що покарання для винних у корупції, особливо під час війни, має бути невідворотним.

"Моя позиція така, що люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо в час війни у соціально важливій сфері, мають бути покарані. Ніяких виправдань тут бути не може. Вони свідомо це робили, тож мають бути свідомо покарані", - заявив він.

Результати розслідування НАБУ та САП ще раз довели ефективність антикорупційних інституцій, які, за словами Буданова, спрацювали "на відмінно".