Буданов похвалил НАБУ и САП за расследование дела Миндича

Антикоррупционные органы "на отлично" сработали в разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме".

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

По его словам, реакция государства была быстрой и правильной.

"Я воспринимаю это так: антикоррупционные органы сделали свое дело - разоблачили и остановили ужас, который был показан. Позиция президента абсолютно правильная. Он все это увидел и принял правильные решения: сразу людей отстранили. А дальше он поспособствовал тому, что в кратчайшие сроки они были уволены с должностей", - заявил Буданов.

Он подчеркнул, что дальнейшая ответственность теперь лежит на суде.

"Мы - правовое государство. Поэтому точку в этом вопросе должен поставить суд и он ее точно поставит", - заявил глава ГУР.

Буданов убежден, что наказание для виновных в коррупции, особенно во время войны, должно быть неотвратимым.

"Моя позиция такова, что люди, которые совершали коррупционные деяния, особенно во время войны в социально важной сфере, должны быть наказаны. Никаких оправданий здесь быть не может. Они сознательно это делали, поэтому должны быть сознательно наказаны", - заявил он.

Результаты расследования НАБУ и САП еще раз доказали эффективность антикоррупционных институтов, которые, по словам Буданова, сработали "на отлично".