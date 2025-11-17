Буданов похвалил НАБУ и САП за расследование дела Миндича
Антикоррупционные органы "на отлично" сработали в разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме".
Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".
По его словам, реакция государства была быстрой и правильной.
"Я воспринимаю это так: антикоррупционные органы сделали свое дело - разоблачили и остановили ужас, который был показан. Позиция президента абсолютно правильная. Он все это увидел и принял правильные решения: сразу людей отстранили. А дальше он поспособствовал тому, что в кратчайшие сроки они были уволены с должностей", - заявил Буданов.
Он подчеркнул, что дальнейшая ответственность теперь лежит на суде.
"Мы - правовое государство. Поэтому точку в этом вопросе должен поставить суд и он ее точно поставит", - заявил глава ГУР.
Буданов убежден, что наказание для виновных в коррупции, особенно во время войны, должно быть неотвратимым.
"Моя позиция такова, что люди, которые совершали коррупционные деяния, особенно во время войны в социально важной сфере, должны быть наказаны. Никаких оправданий здесь быть не может. Они сознательно это делали, поэтому должны быть сознательно наказаны", - заявил он.
Результаты расследования НАБУ и САП еще раз доказали эффективность антикоррупционных институтов, которые, по словам Буданова, сработали "на отлично".
Коррупция в "Энергоатоме"
10 ноября НАБУ сообщило о проведении спецоперации, в рамках которой разоблачили коррупционные злоупотребления в энергетической отрасли. По версии следствия, участники организованной группы создали разветвленную систему влияния на ключевые госпредприятия, среди которых и "Энергоатом".
Следователи считают, что главной целью этой группы было стабильное получение взяток от компаний, которые работали с НАЭК "Энергоатом". Речь идет об "откатах" в размере от 10% до 15% стоимости заключенных контрактов.
В рамках расследования детективы НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал 95", а также у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Минэнерго.
Впоследствии в НАБУ уточнили, что в деле фигурируют семь подозреваемых: бизнесмен, которого считают организатором схемы, бывший советник министра энергетики, руководитель направления физической безопасности "Энергоатома" и четыре человека, причастных к отмыванию средств.
13 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО, которым персональные санкции введены против Тимура Миндича и Александра Цукермана.
О последних событиях по операции "Мидас", что происходит в Раде и Кабмине и возможных последствиях для президента Владимира Зеленского - читайте в материале РБК-Украина.