Буданов підтвердив передачу Україні броньовиків Bradley найближчим часом

Україна вже найближчим часом отримає броньовики Bradley. Це значно підвищить боєздатність наших воїнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю для ABC News.

На жаль, начальник ГУР МО не розкрив конкретних дедлайнів передачі броньовиків, однак відзначив, що в Україні їх дуже чекають. "Ми їх чекаємо, ми їх дуже чекаємо. Це значно підвищить боєздатність наших підрозділів", - додав Буданов.