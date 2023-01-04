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Буданов підтвердив передачу Україні броньовиків Bradley найближчим часом

Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР МО України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна вже найближчим часом отримає броньовики Bradley. Це значно підвищить боєздатність наших воїнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю для ABC News.

На жаль, начальник ГУР МО не розкрив конкретних дедлайнів передачі броньовиків, однак відзначив, що в Україні їх дуже чекають.

"Ми їх чекаємо, ми їх дуже чекаємо. Це значно підвищить боєздатність наших підрозділів", - додав Буданов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в США тим часом розглядають можливість відправки бойових машин M2 Bradleу в Україну в рамках подальшого пакета військової підтримки.

Також агентство розповідало про те, яке що ще можуть отримати українські війська у 2023 році від союзників.

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