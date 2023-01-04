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Буданов подтвердил передачу Украине броневиков Bradley в ближайшее время

Фото: Кирилл Буданов, начальник ГУР МО Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина уже в ближайшее время получит броневики Bradley. Это значительно повысит боеспособность наших воинов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника ГУР МО Кирилла Буданова в интервью для ABC News.

К сожалению, начальник ГУР МО не раскрыл конкретные дедлайны передачи броневиков, однако отметил, что в Украине их очень ждут.

"Мы их ждем, мы их очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений", - добавил Буданов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в США в это время рассматривают возможность отправки боевых машин M2 Bradleу в Украину в рамках последующего пакета военной поддержки.

Также агентство рассказывало о том, что еще могут получить украинские войска в 2023 году от союзников.

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