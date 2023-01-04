Буданов подтвердил передачу Украине броневиков Bradley в ближайшее время

Украина уже в ближайшее время получит броневики Bradley. Это значительно повысит боеспособность наших воинов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова начальника ГУР МО Кирилла Буданова в интервью для ABC News.

К сожалению, начальник ГУР МО не раскрыл конкретные дедлайны передачи броневиков, однако отметил, что в Украине их очень ждут. "Мы их ждем, мы их очень ждем. Это значительно повысит боеспособность наших подразделений", - добавил Буданов.