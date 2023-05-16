Буданов про підриви російських пропагандистів: Дуже багато ми вже дістали

Українські спецслужби стоять за деякими медійними випадками підривів російських пропагандистів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв'ю "Різні люди".
"Давайте так, дуже багато ми вже дістали (росіян - ред.). Є такі медійні, публічні випадки, які стають "достоянням суспільства", як то кажуть", - розповів він.
Водночас Буданов заявив, що не буде коментувати причетність ГУР до конкретних випадків підривів росіян.
"Коли ви переходите на особистості, то я мушу вам відповісти, як класично відповідають в будь-якій спецслужбі світу: ми не можемо коментувати, не можемо підтвердити чи спростувати", - сказав Буданов.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Нижньому Новгороді підірвали автомобіль пропагандиста Захара Прилєпіна. Письменник в момент вибуху перебував в транспорті.
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