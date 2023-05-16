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Буданов о подрывах российских пропагандистов: Очень много мы уже достали

Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские спецслужбы стоят за некоторыми медийными случаями подрывов российских пропагандистов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью "Разные люди".

"Давайте так, очень многое мы уже достали (россиян - ред.). Есть такие медийные, публичные случаи, которые становятся "достоянием общества", как говорится", - рассказал он.

В то же время Буданов заявил, что не будет комментировать причастность ГУР к конкретным случаям подрывов россиян.

"Когда вы переходите на личности, я должен вам ответить, как классически отвечают в любой спецслужбе мира: мы не можем комментировать, не можем подтвердить или опровергнуть", - сказал Буданов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль пропагандиста Захара Прилепина. Писатель в момент взрыва находился в транспорте.

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