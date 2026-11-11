Буданов підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі: пріоритети України залишаються незмінними

Раніше РБК-Україна писало, що Буданов не розкрив, чи досі Росія вимагає від України вийти з Донбасу. Він пояснив, що саме має значення.

Питання пролунало після другого дня переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.

Крім того, Росія заявила про домовленість щодо великого обміну полоненими. За словами голови російської делегації Володимира Мединського, деталі оприлюднять пізніше.