Буданов подвел итоги переговоров в Абу-Даби: приоритеты Украины остаются прежними

Ранее РБК-Украина писало, что Буданов не раскрыл, до сих пор ли Россия требует от Украины выйти из Донбасса. Он объяснил, что именно имеет значение.

Вопрос прозвучал после второго дня переговоров Украины, США и России в Абу-Даби.

Кроме того, Россия заявила о договоренности по большому обмену пленными . По словам главы российской делегации Владимира Мединского, детали обнародуют позже.