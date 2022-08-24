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Буданов оцінив можливість вторгнення Білорусі в Україну

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Київ, Середа 24 серпня 2022 15:59
Буданов оцінив можливість вторгнення Білорусі в Україну Фото: Кирило Буданов, начальник ГУР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Білорусь не буде вторгатися в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Буданова в ефірі телемарафону.

"Я особисто постійно всі ці місяці, а сьогодні у нас рівно півроку війни, кажу, що нічого з Білорусі не буде. І знову повторюю вам, що зараз особливої якоїсь загрози, крім тієї, яка є завжди, а це розміщення певних систем озброєння РФ на території Білорусі, інших загроз немає", - заявив Буданов.

За його словами, всі чутки про можливий напад - це інформаційно-психологічна операція впливу країни-агресора на українців.

При цьому Буданов підкреслив, що системи С-300, які зосереджені на білорусько-українському кордоні, не становлять загрози, оскільки дальність їх вогню становить 35 кілометрів.

Нагадаємо, раніше в СтратКомі заявили, що концентрація ракет для з-300 відбувається у Зябрівці (Білорусь) за 22 кілометри від кордону з Україною.

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Україна Білорусь Главное управление разведки КИрило Буданов
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